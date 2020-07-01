Уряд виділив 305 мільйонів на житло для військових

Уряд виділив 305 мільйонів на житло для військових

Оновлено
Укрінформ
Кабінет міністрів виділив місцевим бюджетам 305 млн грн субвенції на придбання житла 262 військовим, які захищали Україну на Донбасі.

Про це повідомив представник уряду у ВР Василь Мокан у Facebook.

"Уряд схвалив проєкт розпорядження про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей. Ним пропонується здійснити розподіл коштів відповідної субвенції держбюджету місцевим бюджетам у загальному обсязі 305,1 мільйонів гривень на виплату компенсації для 262 осіб", - написав Мокан.

Він також зауважив, що Кабмін ухвалив проєкт розпорядження про розподіл субвенції у розмірі 50 млн грн з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які потребують поліпшення житлових умов, на 2020 рік.

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Також розподіл субвенції стосуватиметься осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, повʼязаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов, на 2020 рік.

Згідно з повідомленням Мокана, пропонується провести розподіл коштів субвенції держбюджету місцевим бюджетам в загальному обсязі 50 мільйонів гривень на виплату грошової компенсації для 46 осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, та членам їх сімей.

Як повідомлялося, раніше на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що Кабінет міністрів виділить 305 млн грн на придбання житла майже 300 військовим, які захищали Україну на Донбасі.

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