Держава не має боргів перед шахтарями — Шмигаль

Держава не має боргів перед шахтарями — Шмигаль

Укрінформ
Держава вперше за значний період не має заборгованості з виплати заробітної плати гірникам державних шахт.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минулої п’ятниці Міністерство енергетики виплатило додаткові майже 340 млн грн шахтарям державних шахт. Це означає, що вперше за значний період у держави немає боргів перед шахтарями держшахт в поточному режимі", – заявив Шмигаль.

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За його словами, майже 40 тисяч працівників отримали належну заробітну плату.

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня біля Офісу Президента розпочалася акція протесту шахтарів "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", а також представників шахт Львівсько-Волинського басейну.

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Серед основних вимог - погашення працівникам державних шахт заборгованості із виплати заробітної плати, яка станом на 1 липня сягне понад 1,2 млрд грн.

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На зустрічі заступниці керівника ОП Юлії Ковалів з шахтарями, які прийшли з акцією на Банкову, йшлося про те, що Президент Володимир Зеленський поставив завдання не допускати в майбутньому накопичення заборгованості з виплати заробітної плати шахтарям, а також відновити нормальну роботу шахт.

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