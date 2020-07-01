Держава не має боргів перед шахтарями — Шмигаль
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Минулої п’ятниці Міністерство енергетики виплатило додаткові майже 340 млн грн шахтарям державних шахт. Це означає, що вперше за значний період у держави немає боргів перед шахтарями держшахт в поточному режимі", – заявив Шмигаль.
За його словами, майже 40 тисяч працівників отримали належну заробітну плату.
Як повідомляв Укрінформ, 30 червня біля Офісу Президента розпочалася акція протесту шахтарів "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", а також представників шахт Львівсько-Волинського басейну.
Серед основних вимог - погашення працівникам державних шахт заборгованості із виплати заробітної плати, яка станом на 1 липня сягне понад 1,2 млрд грн.
На зустрічі заступниці керівника ОП Юлії Ковалів з шахтарями, які прийшли з акцією на Банкову, йшлося про те, що Президент Володимир Зеленський поставив завдання не допускати в майбутньому накопичення заборгованості з виплати заробітної плати шахтарям, а також відновити нормальну роботу шахт.