Протести на Банковій: шахтарям запропонували зустріч зі Шмигалем

"За підсумками переговорів делегації від шахтарів з представниками Офісу Президента, зокрема із заступником голови ОП Юлією Ковалів, ініціативна група шахтарів вирішила погодитись на запропоновану з боку ОП зустріч з Прем'єр-міністром України, продовжити акцію протесту шахтарів", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що завтра, о 10.00, працівники та профспілкові активісти підприємств "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", "Львіввугілля", "Волиньвугілля" продовжать акцію протесту біля будівлі ОП.

Шахтарі непохитні у своїх вимогах, наголошується у повідомленні. Вони "не збираються їхати з Києва, доки не буде протокольного рішення по кожній з висунутих шахтарями вимог, доки не будуть притягнуті до відповідальності ті, хто власноруч створював умови для енергетичної кризи".

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні біля Офісу Президента розпочалася безстрокова акція протесту шахтарів "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", а також представників шахт Львівсько-Волинського басейну.

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Серед основних вимог - погашення працівникам державних шахт заборгованості із виплати заробітної плати, яка станом на 1 липня 2020 року сягне понад 1,2 млрд грн.

Також гірники вимагають зобов’язати Фонд державного майна України, ПАТ "Центренерго", ДП "Держвуглепостач", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" повністю розрахуватися із державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля, зокрема, із ДП "Львіввугілля" (353 млн грн), ДП "Первомайськвугілля" (177 млн грн), шахтами імені М.С. Сургая (94 млн грн), "Південнодонбаська №1" (260 млн грн), "Краснолиманська".

Серед інших вимог - звільнення від виконання обов’язків голови профільного комітету Верховної Ради України Андрія Геруса; заборона імпорту електроенергії та вугілля газових марок із країни агресора — Російської Федерації, а також із Білорусі; відновлення роботи блоків ТЕС, які були переоснащені з антрацитового вугілля на вугілля газової групи.

Фото: Михайло Волинець