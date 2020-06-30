Гірники прийшли страйкувати на Банкову

Біля Офісу Президента розпочалася безстрокова акція протесту шахтарів компаній "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", а також шахт Львівсько-Волинського басейну.

Про це написав у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Переговорна група - делегація з-поміж шахтарів вугледобувних підприємств сходу та заходу країни, зайшла до будівлі Офісу Президента. На майдані перед будівлею шахтарі вимагають від влади реакції на наболілі питання", - зазначив Волинець.

Він навів перелік вимог, які висувають шахтарі.

Основні з них - погасити перед працівниками державних шахт зарплатної заборгованості, а також розрахуватися із державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля: ДП «Львіввугілля» (353 млн грн), ДП «Первомайськвугілля» (177 млн грн), шахта імені Сургая (94 млн грн), «Південнодонбаська №1» (260 млн грн).

Крім того, шахтарі вимагають заборонити імпорт електроенергії та вугілля газових марок із країни-агресора - Російської Федерації, а також Білорусі; відновити роботу блоків теплових електростанцій, які були переоснащені з використання антрацитового вугілля на вугілля газової групи.

Як повідомлялося, уряд 17 червня своїм рішенням зобов'язав енергогенеруючі компанії викуповувати українське вугілля для виробництва електроенергії. Таким чином, за словами Прем'єр-міністр Дениса Шмигаля, уряд підтримає 20 тис. шахтарів та сприятиме збереженню робочих місць.

За словами в.о. міністра Ольги Буславець, низка енергогенеруючих компаній наразі не виконують затверджених показників щодо використання українського вугілля та заміщують його газом.

Крім того, Міністерство енергетики затвердить перелік генеруючих потужностей теплових електростанцій енергогенеруючих компаній у розрізі енергоблоків, які використовують вугілля для виробництва електричної енергії та щодо яких здійснюватиметься пріоритетна диспетчеризація.