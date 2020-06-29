На шахті "Привільнянська" стався обвал, загинув гірник

Через обвал на шахті "Привільнянська" ПАТ "Лисичанськвугілля" загинув шахтар, іще один гірник травмований.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"О 23.30 через обвал на шахті "Привільнянська" ПАТ "Лисичанськвугілля" загинув шахтар", - написав він.

За словами Волинця, ще одного шахтаря з чисельними переломами гірничорятувальники 2 ВГРЗ евакуювали на поверхню та доставили у лікарню м. Лисичанськ.

У ГУ ДСНС у Луганській області підтвердили Укрінформу загибель шахтаря.

"Учора ввечері один гірник загинув, а один перебуває в лікарні", - сказала оперативний черговий обласного управління.