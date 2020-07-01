Протести шахтарів: Волинець заявляє, що поліція заважає ставити намети під ОП

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявляє, що поліція заважає учасникам акції протесту шахтарів встановлювати намети.

Про це йдеться у повідомленні Волинця у Facebook.

"Розпочався другий день безстрокової всеукраїнської акції протесту шахтарів «Мирноградвугілля», «Добропіллявугілля», «Селидіввугілля», «Первомайськвугілля»,«Львіввугілля», «Волиньвугілля»... Поліція заважає учасникам всеукраїнської акції протесту шахтарів встановлювати намети", - йдеться у повідомленні.

За словами Волинця, підтримати безстрокову всеукраїнську акцію протесту шахтарів прийшли депутати Верховної Ради України.

Як повідомлялося, вчора офіс президента Володимира Зеленського запропонував шахтарям зустріч з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Серед вимог гірників - погашення перед працівниками державних шахт заборгованості із виплати заробітної плати, яка станом на 1.07.2020 р. сягне понад 1,2 млрд грн.

Гірники також вимагають, зобов’язати Фонду державного майна України, ПАТ "Центренерго", ДП "Держвуглепостач", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" повністю розрахуватися із державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля, зокрема, із ДП "Львіввугілля"(353 млн грн), ДП "Первомайськвугілля"(177 млн грн), шахтами імені М.С. Сургая (94 млн грн), "Південодонбаська №1" (260 млн грн), "Краснолиманська".

Серед інших вимог - звільнення від виконання обов’язків голови профільного комітету Верховної Ради України Андрія Геруса; заборона імпорту електроенергії та вугілля газових марок із країни агресора — РФ, а також із Білорусі; відновлення роботи блоків теплових електростанцій, які були переоснащені з антрацитового вугілля на вугілля газової групи.