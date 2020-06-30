Заступниця Єрмака запевнила шахтарів, що до кінця дня їм погасять усі зарплатні борги

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання не допускати в майбутньому накопичення заборгованості з виплати заробітної плати шахтарям, а також відновити нормальну роботу шахт.

Про це йшлося на зустрічі заступниці керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів з шахтарями, які прийшли з акцією на вул. Банкову в Києві, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що, як наголосила Ковалів, відповідно до завдання Президента Зеленського здійснюється постійний моніторинг ситуації у вугільній галузі для оперативного реагування на проблеми, які виникають. Зокрема, минулого тижня відбулася нарада з представниками уряду, за результатами якої у п’ятницю Кабінет міністрів ухвалив необхідні рішення для виділення з бюджету близько 340 млн грн на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам усіх державних шахт. Була затримка лише з однією копальнею, яка одержить кошти сьогодні, повідомила заступниця керівника Офісу Президента.

«Станом на сьогодні та заборгованість, яка була накопичена з початку року, мала бути погашена. Уряд ухвалив усі необхідні рішення за дуже короткий термін», - сказала Ковалів.

Вона наголосила, що Зеленський поставив завдання щодо недопущення в майбутньому накопичення заборгованості з виплати заробітної плати, а також щодо відновлення нормальної роботи шахт і нарощування експорту електроенергії.

Серед питань, які обговорювалися, – погашення заборгованості за відвантажене вугілля, перспективи шахтарських містечок.

Заступниця керівника Офісу Президента зазначила, що всі проблемні питання, які нині є в енергетиці загалом і вугільній галузі зокрема, накопичувалися протягом тривалого періоду, тому їхнє вирішення потребує певного часу.

Ковалів закликала учасників акції сформувати переговорну групу від шахтарів і спільно працювати над розв'язанням нагальних проблем. Вона запевнила, що Офіс глави держави максимально цьому сприятиме.

У зустрічі взяли участь представники шахтарських організацій, зокрема голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець. Серед учасників акції, що відбулася під Офісом Президента, – шахтарі «Мирноградвугілля», «Добропіллявугілля», «Селидіввугілля», представники шахт Львівсько-Волинського басейну.

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня біля Офісу Президента розпочалася акція протесту шахтарів "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", а також представників шахт Львівсько-Волинського басейну.

Серед основних вимог - погашення працівникам державних шахт заборгованості із виплати заробітної плати, яка станом на 1 липня сягне понад 1,2 млрд грн.

Також гірники вимагають зобов’язати Фонд державного майна України, ПАТ "Центренерго", ДП "Держвуглепостач", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" повністю розрахуватися із державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля, зокрема, із ДП "Львіввугілля" (353 млн грн), ДП "Первомайськвугілля" (177 млн грн), шахтами імені Сургая (94 млн грн), "Південнодонбаська №1" (260 млн грн).

Серед інших вимог - звільнення від виконання обов’язків голови профільного комітету Верховної Ради Андрія Геруса; заборона імпорту електроенергії та вугілля газових марок із країни агресора — Російської Федерації, а також із Білорусі; відновлення роботи блоків ТЕС, які були переоснащені з антрацитового вугілля на вугілля газової групи.

Фото: пресслужба Президента