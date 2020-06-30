Заступниця Єрмака запевнила шахтарів, що до кінця дня їм погасять усі зарплатні борги

Заступниця Єрмака запевнила шахтарів, що до кінця дня їм погасять усі зарплатні борги

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський поставив завдання не допускати в майбутньому накопичення заборгованості з виплати заробітної плати шахтарям, а також відновити нормальну роботу шахт.

Про це йшлося на зустрічі заступниці керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів з шахтарями, які прийшли з акцією на вул. Банкову в Києві, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що, як наголосила Ковалів, відповідно до завдання Президента Зеленського здійснюється постійний моніторинг ситуації у вугільній галузі для оперативного реагування на проблеми, які виникають. Зокрема, минулого тижня відбулася нарада з представниками уряду, за результатами якої у п’ятницю Кабінет міністрів ухвалив необхідні рішення для виділення з бюджету близько 340 млн грн на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам усіх державних шахт. Була затримка лише з однією копальнею, яка одержить кошти сьогодні, повідомила заступниця керівника Офісу Президента.

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«Станом на сьогодні та заборгованість, яка була накопичена з початку року, мала бути погашена. Уряд ухвалив усі необхідні рішення за дуже короткий термін», - сказала Ковалів.

Вона наголосила, що Зеленський поставив завдання щодо недопущення в майбутньому накопичення заборгованості з виплати заробітної плати, а також щодо відновлення нормальної роботи шахт і нарощування експорту електроенергії.

Серед питань, які обговорювалися, – погашення заборгованості за відвантажене вугілля, перспективи шахтарських містечок.

Заступниця керівника Офісу Президента зазначила, що всі проблемні питання, які нині є в енергетиці загалом і вугільній галузі зокрема, накопичувалися протягом тривалого періоду, тому їхнє вирішення потребує певного часу.

Ковалів закликала учасників акції сформувати переговорну групу від шахтарів і спільно працювати над розв'язанням нагальних проблем. Вона запевнила, що Офіс глави держави максимально цьому сприятиме.

У зустрічі взяли участь представники шахтарських організацій, зокрема голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець. Серед учасників акції, що відбулася під Офісом Президента, – шахтарі «Мирноградвугілля», «Добропіллявугілля», «Селидіввугілля», представники шахт Львівсько-Волинського басейну.

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня біля Офісу Президента розпочалася акція протесту шахтарів "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", а також представників шахт Львівсько-Волинського басейну.

Серед основних вимог - погашення працівникам державних шахт заборгованості із виплати заробітної плати, яка станом на 1 липня сягне понад 1,2 млрд грн.

Також гірники вимагають зобов’язати Фонд державного майна України, ПАТ "Центренерго", ДП "Держвуглепостач", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" повністю розрахуватися із державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля, зокрема, із ДП "Львіввугілля" (353 млн грн), ДП "Первомайськвугілля" (177 млн грн), шахтами імені Сургая (94 млн грн), "Південнодонбаська №1" (260 млн грн).

Серед інших вимог - звільнення від виконання обов’язків голови профільного комітету Верховної Ради Андрія Геруса; заборона імпорту електроенергії та вугілля газових марок із країни агресора — Російської Федерації, а також із Білорусі; відновлення роботи блоків ТЕС, які були переоснащені з антрацитового вугілля на вугілля газової групи.

Фото: пресслужба Президента

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