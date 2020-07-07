Естонія передала Україні понад 2,4 тисячі пістолетів Макарова
Про це повідомляється на сайті оборонного відомства Естонії.
«Сьогодні Міністерство оборони відправило партію з 2400 пістолетів Макарова з Естонії в Україну, щоб підтримати зміцнення потенціалу самостійної оборони України», - йдеться в заяві.
За словами міністра оборони Юрі Луйка, Естонія твердо підтримує Україну, її суверенітет і територіальну цілісність, які повинні бути відновлені.
«Триваюча агресія Росії в Криму і на сході України є неприйнятною і більш масштабно впливає на безпеку Європи в цілому», - сказав міністр, зазначивши, що «цим вантажем ми підтримуємо нашого союзника, який воював протягом шести років».
Естонський міністр наголосив, що крім політичної підтримки і допомоги з метою розвитку, також важливо надавати реальну підтримку незалежного оборонного потенціалу України.
«Крім пожертвування зброї, Естонія підтримує Україну в підготовці спецпризначенців і в галузі військової медицини, а також ділиться досвідом у сфері територіального і кіберзахисту», - сказав Луйк.
Транспортні витрати на поставку пістолетів української армії у розмірі близько 7000 євро будуть покриті за рахунок Естонії.