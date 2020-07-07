Естонія передала Україні понад 2,4 тисячі пістолетів Макарова

Міністерство оборони Естонії передало Україні понад 2400 пістолетів Макарова для «зміцнення потенціалу самостійної оборони України».

Про це повідомляється на сайті оборонного відомства Естонії.

«Сьогодні Міністерство оборони відправило партію з 2400 пістолетів Макарова з Естонії в Україну, щоб підтримати зміцнення потенціалу самостійної оборони України», - йдеться в заяві.

За словами міністра оборони Юрі Луйка, Естонія твердо підтримує Україну, її суверенітет і територіальну цілісність, які повинні бути відновлені.

«Триваюча агресія Росії в Криму і на сході України є неприйнятною і більш масштабно впливає на безпеку Європи в цілому», - сказав міністр, зазначивши, що «цим вантажем ми підтримуємо нашого союзника, який воював протягом шести років».

Естонський міністр наголосив, що крім політичної підтримки і допомоги з метою розвитку, також важливо надавати реальну підтримку незалежного оборонного потенціалу України.

Читайте також: Міносвіти просить відтермінувати призов для випускників шкіл та коледжів

«Крім пожертвування зброї, Естонія підтримує Україну в підготовці спецпризначенців і в галузі військової медицини, а також ділиться досвідом у сфері територіального і кіберзахисту», - сказав Луйк.

Транспортні витрати на поставку пістолетів української армії у розмірі близько 7000 євро будуть покриті за рахунок Естонії.