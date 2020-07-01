Уряд ухвалюватиме остаточне рішення щодо мовного омбудсмена — МКІП

У законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не прописано чіткої процедури добору кандидатур на посаду уповноваженого із захисту державної мови, тому після проведення відкритих конкурсів рекомендовані кандидатури вносяться на розгляд уряду, який і ухвалюватиме остаточне рішення.

Про це сказали кореспондентові Укрінформу у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики.

“Законом не встановлено вимог до процедури добору таких кандидатур. Саме тому такий добір не проводився у Міністерстві юстиції України. Разом з тим, відповідно до наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 19 травня 2020 № 1794 «Про проведення добору кандидатури на посаду уповноваженого із захисту державної мови» у Міністерстві було проведено відповідний добір кандидатури. Комісія з добору кандидатури на посаду уповноваженого із захисту державної мови, засідання якої відбулося 2 червня 2020 року, визначила переможцем добору Святослава Літинського. Рішення комісії носить рекомендаційний характер. Кандидатура Літинського С.В. на посаду уповноваженого із захисту державної мови очільниками МКІП на розгляд уряду не подавалася”, - зазначили в пресслужбі відомства.

У МКІП нагадали, що призначений 4 червня міністром культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко провів зустрічі з усіма потенційними кандидатами на посаду уповноваженого із захисту державної мови, а після цього було ухвалене рішення щодо кандидатури від МКІП.

”30 червня 2020 року міністр подав на розгляд уряду кандидатуру Бронікової Світлани Анатоліївни на цю посаду”, - зазначають у МКІП.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 1 липня заслухав трьох кандидатів на посаду мовного омбудсмен - Світлану Бронікову, Святослава Літинського та Тараса Кременя - щодо їхнього бачення першочергових кроків та плану роботи. Тоді Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що остаточне рішення буде прийняте на наступному засіданні.

Відповідно до Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» керівник Міністерства юстиції України як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, а також уповноважений Верховної Ради з прав людини та керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики (тобто міністр культури та інформаційної політики) подають по одній кандидатурі на посаду уповноваженого Кабінету міністрів, який призначає уповноваженого та звільняє його.

Раніше Міністерство юстиції для призначення на цю посаду запропонувало кандидатуру Святослава Літинського, який має вищу освіту та є кандидатом фізико-математичних наук. З 2003 року й дотепер Літинський працює на посаді доцента кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка.

У Секретаріаті уповноваженого ВР з прав людини відбувся відкритий конкурс з добору кандидатури на посаду уповноваженого із захисту державної мови для подання її на затвердження Кабінетом міністрів. За результатами відкритого конкурсу комісія більшістю голосів рекомендувала омбудсмену для подання Кабміну кандидатуру Тараса Кременя, який за фахом є вчителем української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. Навчався в аспірантурі й докторантурі. Кандидат філологічних наук, доцент.

Кабінет міністрів 25 червня 2020 року на засіданні прийняв постанову про створення Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови як юридичної особи публічного права. Уряд затвердив граничну чисельність працівників Секретаріату у кількості 50 осіб. Постанова передбачає, що уповноважений виконує функції керівника державної служби щодо очільника Секретаріату та його заступників.

16 липня 2019 року Верховна Рада прийняла Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яким передбачено створення посади уповноваженого з захисту державної мови.