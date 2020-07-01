МКІП рекомендує на посаду мовного омбудсмена філолога Бронікову

Міністертво культури та інформаційної політики (МКІП) рекомендувало уряду до розгляду кандидатуру Світлани Бронікової на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Про це глава МКІП Олександр Ткаченко написав на своїй сторінці у Facebook.

“Від міністерства рекомендували Світлану Бронікову. Пані Світлана професійний філолог, спеціаліст з комунікацій, відома експертка з мовних питань, авторка понад 100 дослідницьких та навчально-методичних робіт. Багато років присвятила популяризації та захисту української мови, користується заслуженим авторитетом у громадському та науковому середовищах. Її зважена та впевнена позиція буде слугувати виконанню обов’язків уповноваженого якнайкраще”, - підкреслив Ткаченко.

Він нагадав про те, що Кабінет міністрів на засіданні у середу заслухав трьох кандидатів на посаду мовного омбудсмена - Світлану Бронікову, Святослава Літинського та Тараса Креміня - щодо їхнього бачення першочергових кроків та плану роботи.

Читайте також: Мовний омбудсмен написала заяву про звільнення

“Сьогодні на засіданні Кабміну заслухали виступи трьох претендентів на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Питання Секретаріату уповноваженого та вибір кандидатури омбудсмена – були нагальними. Створення секретаріату зі штатом до 50 людей – проголосували на засіданні минулого тижня. До вибору кандидата підходили зважено. Зі свого боку, зустрівся з усіма претендентами”, - додав міністр.

Він зазначив, що остаточне рішення буде прийняте на наступному засіданні.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» керівник Міністерства юстиції України як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, а також уповноважений Верховної Ради України з прав людини та керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики подають Кабінету Міністрів України по одній кандидатурі на посаду уповноваженого. Кабінет міністрів України призначає на посаду уповноваженого та звільняє його.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції України для призначення на цю посаду запропонувало кандидатуру Святослава Літинського, який має вищу освіту та є кандидатом фізико-математичних наук. З 2003 року й дотепер Святослав Літинський працює на посаді доцента кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка.

У Секретаріаті уповноваженого ВР з прав людини відбувся відкритий конкурс з добору кандидатури на посаду уповноваженого із захисту державної мови для подання її на затвердження Кабінетом міністрів. За результатами відкритого конкурсу комісія більшістю голосів рекомендувала уповноваженому ВР з прав людини для подання Кабінету Міністрів кандидатуру Тараса Кременя, який за фахом вчитель української мови та літератури, англійської мови і зарубіжної літератури. Навчався в аспірантурі й докторантурі. Кандидат філологічних наук, доцент. Обирався депутатом Миколаївської обласної ради, яку очолив 2014 року. Народний депутат України VIII скликання. Очолював підкомітет з питань дошкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти, а також забезпечення реалізації права на освіту осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія проведення АТО та територія населених пунктів на лінії зіткнення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Кабінет міністрів України 25 червня 2020 року на засіданні прийняв постанову про створення Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови як юридичної особи публічного права. Уряд затвердив граничну чисельність працівників Секретаріату у кількості 50 осіб. Постанова передбачає, що уповноважений виконує функції керівника державної служби щодо очільника Секретаріату та його заступників.

16 липня 2019 року Верховна Рада прийняла Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яким передбачено створення абсолютно нових інституцій, яких не було досі в історії України, — посади уповноваженого з захисту державної мови.