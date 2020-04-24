Мовний омбудсмен написала заяву про звільнення

Уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова написала заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Завжди виконувала правило Рузвельта: "Роби, що можеш, із тим, що маєш, там, де ти є". Та треба знайти сили вчасно усвідомити, що двері, які просто намальовані на цегляній стіні, не відчиняються", – написала вона.

Монахова також розмістила посилання на своє інтерв’ю виданню Opinion в якому найголовнішою причиною свого звільнення назвала те, що за шість місяців на посаді їй так і не вдалося домогтися створення Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови.

"Алгоритм роботи визначено в законі ("Про забезпечення функціонування української мови як державної" - ред.). З моменту призначення протягом шести місяців треба було створити Секретаріат уповноваженого. Це абсолютно нова інституція. Проблеми почалися одразу, оскільки в законі не прописано, що секретаріат є юридичною особою", - зазначила Монахова.

Вона додала, що тільки після створення секретаріату казначейство виділяє фінансування, і тільки обравши керівника секретаріату, можна створити штатний розпис і почати отримувати заробітну платню, розмір якої, за словами Монахової, вона так і не дізналася.

"Майже пів року я лише витрачала власні кошти на поїздки з Миколаєва до Києва, винаймання там житла тощо. Без секретаріату неможливо отримати фінансування… за цей період я витратила близько 30 тисяч гривень із сімейного бюджету на свою роботу", - сказала мовний омбудсмен.

Монахова зазначила, що за цей період провела безліч консультацій з юристами Верховної Ради і Кабінету міністрів. "Писала проєкти постанов для Кабміну про створення секретаріату. Зверталася з листами до депутатів, доповідаючи про труднощі, просила допомоги. Здійснювала спроби зареєструвати секретаріат у ЦНАПі Печерського району, але марно. Паралельно я шукала людей. У секретаріаті мали би працювати 50 осіб. Численні попередні співбесіди з потенційними кандидатами", - розповіла вона.

Марними, за її словами, були й спроби звернутись до Офісу Президента - до глави держави вона так і не потрапила.

"Я мала довге терпіння, поки була ілюзія, що повільно, але впевнено я йду до мети. Однак, коли все було нарешті готово, коли після стількох моїх зусиль питання про створення секретаріату нарешті було винесене на голосування Кабміну, а потім раптово в день голосування викреслене із порядку денного, я остаточно переконалася, що йдеться про відсутність політичної волі. Я зрозуміла, що всі мої дії заблоковані. Продовжувати брати на себе відповідальність за те, на що ніяк не можеш вплинути, просто безглуздо", - пояснила Монахова.

Як повідомлялося, Тетяну Монахову було призначену на посаду уповноваженого із захисту державної мови 27 листопада 2019 року.