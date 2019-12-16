Монахова прагне бути адвокатом "мовного" закону

Уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова передусім прагне бути адвокатом закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Про це вона розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

«Мені хочеться насамперед бути адвокатом закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» і роз’яснити, про що в ньому йдеться. Людей залякали, що він страшний, але почитайте закон – там немає нічого страшного», - сказала Монахова.

За її словами, система адміністративної відповідальності за порушення цього закону відтермінована (стаття 57 Закону набирає чинності через шість місяців з дня призначення уповноваженого із захисту державної мови), тож поки вони не діють, необхідно створити умови для того, щоб люди захотіли вивчити українську і мали де її вивчити.

«Треба створити всі передумови для вивчення державної мови, щоб до штрафів справа не дійшла. Мають бути організовані безкоштовні курси з вивчення державної мови у тих містах України, де їх іще немає, і людина, яка поставила собі завдання вивчити мову, повинна отримати від держави допомогу», - наголосили вона.

Мовний омбудсмен зауважила, що курси з вивчення української мови вже діють у багатьох містах, але це має бути більш системно і доступно.

Крім того, апарат уповноваженого активно працюватиме над популяризацією української мови. "...Адже треба змінювати ставлення до державної мови. На жаль, досі є безліч упереджень, негативних стереотипів, є люди, які не визначилися, які говорять: «Яка різниця, якою мовою говорити?». От ми будемо до них звертатися, оскільки я вважаю, що популяризація – це теж форма захисту", - наголосила уповноважений.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада Кабінет міністрів затвердив кандидатуру Тетяни Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови.