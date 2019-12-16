Монахова прагне бути адвокатом

Монахова прагне бути адвокатом "мовного" закону

Укрінформ
Уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова передусім прагне бути адвокатом закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Про це вона розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

«Мені хочеться насамперед бути адвокатом закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» і роз’яснити, про що в ньому йдеться. Людей залякали, що він страшний, але почитайте закон – там немає нічого страшного», - сказала Монахова.

За її словами, система адміністративної відповідальності за порушення цього закону відтермінована (стаття 57 Закону набирає чинності через шість місяців з дня призначення уповноваженого із захисту державної мови), тож поки вони не діють, необхідно створити умови для того, щоб люди захотіли вивчити українську і мали де її вивчити.

«Треба створити всі передумови для вивчення державної мови, щоб до штрафів справа не дійшла. Мають бути організовані безкоштовні курси з вивчення державної мови у тих містах України, де їх іще немає, і людина, яка поставила собі завдання вивчити мову, повинна отримати від держави допомогу», - наголосили вона.

Мовний омбудсмен зауважила, що курси з вивчення української мови вже діють у багатьох містах, але це має бути більш системно і доступно.

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Крім того, апарат уповноваженого активно працюватиме над популяризацією української мови. "...Адже треба змінювати ставлення до державної мови. На жаль, досі є безліч упереджень, негативних стереотипів, є люди, які не визначилися, які говорять: «Яка різниця, якою мовою говорити?». От ми будемо до них звертатися, оскільки я вважаю, що популяризація – це теж форма захисту", - наголосила уповноважений.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада Кабінет міністрів затвердив кандидатуру Тетяни Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

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