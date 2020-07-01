Україна і Швейцарія працюватимуть над створенням мобільних апаратів ШВЛ

Дипломатичні відомства України та Швейцарії підписали меморандум щодо започаткування співробітництва в сфері наукової дипломатії, зокрема, реалізації проєкту масового виробництва мобільних апаратів штучної вентиляції легень.

Про це Укрінформу повідомили з Посольства України у Швейцарській Конфедерації.

«У Берні 30 червня відбулася церемонія підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством закордонних справ України і Федеральним департаментом закордонних справ Швейцарської Конфедерації, яким передбачається започаткування співробітництва у сфері наукової дипломатії (Science Diplomacy)», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, від української сторони документ підписав Надзвичайний і Повноважний Посол України Артем Рибченко, від швейцарської - Федеральний радник, очільник ФДЗС Ігнасіо Кассіс.

У повідомленні також йдеться, що Федеральна вища технічна школа Цюріха (ETH Zürich) спільно з українськими інженерами розробили мобільний апарат штучної вентиляції легень («Low Cost Lung Ventilator») невисокої собівартості, який складається із легко доступних компонентів. У рамках Меморандуму досягнуто домовленостей щодо виділення швейцарською стороною 1,5 млн швейцарських франків для реалізації першої фази даного проєкту на виробничій базі високотехнологічного українського державного підприємства. В рамках церемонії було презентовано прототип спільної розробки апарату ШВЛ.

Посол України Рибченко наголосив на важливості якнайскорішого налагодження співробітництва України і Швейцарії у сфері science diplomacy, яке створює нову платформу для плідної співпраці на благо людства. Сьогодні перед світом постала велика кількість викликів, які можливо вирішувати саме завдяки науковим та інноваційним розробкам.

Керівник зовнішньополітичного відомства Швейцарської Конфедерації Кассіс назвав спільний проєкт ознакою добрих відносин Швейцарії з Україною. "Ми підтримуємо наших партнерів в Україні та допомагаємо людям по всьому світу, роблячи інвестицію в мир, свободу і процвітання", - зазначив він.

Крім того, під час зустрічі посол Рибченко та міністр Кассіс обговорили ряд актуальних питань двосторонніх відносин та подій на світовій арені.