"Заробляли" на коронавірусі: на Київщині шукають зниклі ШВЛ та 10 мільйонів

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін ініціював розслідування неправомірних дій щодо зриву поставки апаратів штучної вентиляції легень та привласнення понад 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації у Facebook.

«Неправомірним діям не місце в органах державної влади. Як керівник області і надалі буду боротися з проявами непрофесіоналізму та зловживанням із бюджетними коштами. Національна поліція України повинна якнайшвидше вжити всіх заходів щоб повернути бюджетні кошти та покарати винних. Зі свого боку, КОДА сприятиме розслідуванню та надаватиме правоохоронцям усю потрібну допомогу. Моя мета, щоб кошти повернулися та були витрачені за призначенням – на придбання обладнання, яке рятуватиме людські життя», – заявив Володін.

У КОДА зауважили, що один із найважливіших сьогоднішніх пріоритетів в країні – протидія поширенню коронавірусу та всебічна медична допомога тим, хто захворів. На подолання наслідків спрямовані всі ресурси. І їх цільове використання має бути прозорим для громадськості.

Саме тому голова Київської обласної державної адміністрації ініціював звернення до Національної поліції України, щоб та вжила ефективних заходів щодо повернення 10,5 млн грн. Їх, як 100% передоплату, Департамент охорони здоров’я заплатив ТОВ «Ліртон Груп» 28.04.2020 за 15 апаратів штучної вентиляції легень.

Договір уклав колишній керівник ДОЗ. Апарати ШВЛ мали надійти в лікарні області до 25 травня цього року. Постачальник свої зобов‘язання не виконав й кошти не повернув. "Через зірвані закупівлі медичні заклади Київщини залишилися без необхідного обладнання. Обласна влада була змушена вирішувати проблему із залученням бізнесу та шукати інші канали поставок", - повідомили в ОДА.

4 травня керівника Департаменту звільнили за невідповідність посаді. Проти нього порушено кримінальне провадження щодо зловживання службовим становищем під час здійснення закупівель медичного обладнання. Процесуальні дії з цього приводу вже ведуться.