Зеленський - про динаміку коронавірусу: Медицина має бути готовою до всього

За наявної динаміки захворюваності на COVID-19 система охорони здоров'я має бути готовою до другої хвилі епідемії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

Перед цим прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що Львівщина десятий день лідирує за кількістю хворих на коронавірус. Зокрема, за останню добу там виявили 143 нові випадки, троє людей померли.

«На Закарпатті понад 70% ліжок медзакладів, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі. Все ще сподіваюся, що нам вдасться оминути найгіршого сценарію. Але медицина має бути готовою до всього», – сказав Зеленський.

Як зазначалося на нараді, уряд готує лікарні до другої хвилі епідемії. Зараз наявні ліжка для майже 30 тисяч хворих, а апаратів ШВЛ використовується небагато, вони є в достатній кількості.

У Кабміні також наголосили, що поки не збираються відновлювати роботу дитячих таборів.

Також Президенту доповіли щодо ситуації на Прикарпатті та про міжнародну допомогу потерпілим. Зокрема, з Італії прибув перший літак з допомогою постраждалим від повені – це човни, помпи, спеціальні костюми.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків COVID-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.

14 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.