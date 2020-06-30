Зеленський - про динаміку коронавірусу: Медицина має бути готовою до всього
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.
Перед цим прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що Львівщина десятий день лідирує за кількістю хворих на коронавірус. Зокрема, за останню добу там виявили 143 нові випадки, троє людей померли.
«На Закарпатті понад 70% ліжок медзакладів, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі. Все ще сподіваюся, що нам вдасться оминути найгіршого сценарію. Але медицина має бути готовою до всього», – сказав Зеленський.
Як зазначалося на нараді, уряд готує лікарні до другої хвилі епідемії. Зараз наявні ліжка для майже 30 тисяч хворих, а апаратів ШВЛ використовується небагато, вони є в достатній кількості.
У Кабміні також наголосили, що поки не збираються відновлювати роботу дитячих таборів.
Також Президенту доповіли щодо ситуації на Прикарпатті та про міжнародну допомогу потерпілим. Зокрема, з Італії прибув перший літак з допомогою постраждалим від повені – це човни, помпи, спеціальні костюми.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків COVID-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.
14 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.