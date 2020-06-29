Кожен п’ятий вважає, що епідемії коронавірусу в Україні вже немає – КМІС

Лише 18% українців вважають, що епідемію коронавірусу в країні подолано, а 63% притримуються думки, що кількість нових хворих зростатиме.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

Зазначається, що респондентів попросили оцінити, чи на їх думку, Україна вже впоралася з епідемією коронавірусу, нових хворих скоро ставатиме менше; або ж Україна ще не впоралася з епідемією, і число нових хворих зростатиме. 18% опитаних вважають, що епідемію в нашій країні подолано, і нових хворих скоро ставатиме менше. 63% притримуються думки, що Україна ще не впоралася з епідемією, і число нових хворих скоро зростатиме. 19% українців не змогли визначитись із відповіддю.

Учасників дослідження також попросили висловити свою думку щодо доцільності співпраці нашої країни з МВФ. У червні 24% українців вважали, що зараз краще співпрацювати з МВФ, отримуючи нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважають, зменшилася на 8 відсоткових пунктів (с 32% до 24%). 61% респондентів в червні сказали, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважать, збільшилась на 15 відсоткових пунктів (с 46% до 61%).

Крім того, респондентам було поставлено питання про те, якою мовою – українською та/або російською – має бути меню (опис страв) в їдальнях, закусочних, кафе і ресторанах (крім таких мов, як англійська та ін.). Найчастіше українці обирали відповідь «українською та російською мовами на всій території країни» (40%), на другому місці альтернатива «обов'язково українською мовою і додатково російською мовою, де більшість населення цього бажає» (27%), на третьому «тільки українською мовою на всій території країни» (25%), на четвертому «обов'язково російською мовою і додатково українською мовою, де більшість цього бажає» (1%). Таким чином, 92% вважають, що меню українською мовою обов'язково має бути на всій території України. Російською мовою обов'язково на всій території має бути на думку 41% респондентів.

Оцінюючи наміри продовжити впровадження другого етапу медичної реформи, 25% респондентів відповіли, що підтримують це; 40% сказали, що вони проти продовження медичної реформи; 32% опитаних мало знають про другий етап медичної реформи і не мають сформованої думки.

КМІС з 20 по 23 червня 2020 року провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами попередніх опитувань КМІС.