Іноземці зможуть отримувати електронні послуги в Україні з-за кордону

З 1 липня 2020 року по 1 липня 2022 року іноземці та особи без громадянства зможуть отримувати електронні послуги за допомогою інформаційних систем без перетину державного кордону України.

Проєкт відповідної постанови Кабінет міністрів ухвалив на своєму засіданні 25 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у Facenook.

«Наразі іноземці та особи без громадянства не можуть отримати електронні послуги за допомогою інформаційних систем без перетину державного кордону України. Тож пропонується реалізація експериментального проєкту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства», - написав Мокан.

За його словами, здійснюватися експеримент буде з 1 липня 2020 року по 1 липня 2022 року.