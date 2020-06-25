Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку
Про це повідомив представник уряду у ВР Василь Мокан у Facebook.
"Сейтхалілєва Снавера Енверовича (призначено - ред.) - заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - написав Мокан.
За його словами, Костянтина Мар’євича призначено державним секретарем Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Наталію Алюшину - головою Національного агентства з питань державної служби, Романа Боднара - першим заступником голови Державної інспекції енергетичного нагляду.
КМУ також призначив Вадима Свіріна заступником голови Державної аудиторської служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Тетяну Ємельянову - першим заступником голови Державної архівної служби.
Костянтина Гуру призначено першим заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (встановивши випробний термін на три місяці). Одночасно на нього покладено виконання обов'язків голови Держенергоефективності.
Юрій Шафаренко віднині обійматиме посаду заступника голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (з випробним строком на три місяці).
Уряд також звільнив Ігоря Шумелюка з посади заступника голови Державної служби з питань праці та Валентина Петрова з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.
Водночас Кабмін прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Держспецзв’язку на начальника Головного управління урядового зв’язку Сергія Зотька.