Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку

Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку

Укрінформ
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у четвер ухвалив низку кадрових рішень, зокрема призначив Снавера Сейтхалілєва заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та звільнив Валентина Петрова з посади голови Держспецзв'язку.

Про це повідомив представник уряду у ВР Василь Мокан у Facebook.

"Сейтхалілєва Снавера Енверовича (призначено - ред.) - заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - написав Мокан.

За його словами, Костянтина Мар’євича призначено державним секретарем Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Наталію Алюшину - головою Національного агентства з питань державної служби, Романа Боднара - першим заступником голови Державної інспекції енергетичного нагляду.

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КМУ також призначив Вадима Свіріна заступником голови Державної аудиторської служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Тетяну Ємельянову - першим заступником голови Державної архівної служби.

Костянтина Гуру призначено першим заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (встановивши випробний термін на три місяці). Одночасно на нього покладено виконання обов'язків голови Держенергоефективності.

Юрій Шафаренко віднині обійматиме посаду заступника голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (з випробним строком на три місяці).

Уряд також звільнив Ігоря Шумелюка з посади заступника голови Державної служби з питань праці та Валентина Петрова з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Водночас Кабмін прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Держспецзв’язку на начальника Головного управління урядового зв’язку Сергія Зотька.

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