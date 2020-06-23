Зеленський: Маємо рухатися зі страховими виплатами швидше, ніж COVID-19

Президент Володимир Зеленський наголосив, що із страховими виплатами лікарям, які працювали з хворими на COVID-19 і втратили через це життя, треба рухатися швидше, ніж COVID-19.

Про це йшлося під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням Президента, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Президенту повідомили про початок епідеміологічних розслідувань смерті лікарів, які працювали з хворими на COVID-19. Після встановлення причини смерті лікарів можна буде здійснювати страхові виплати їхнім родинам, ініційовані главою держави.

«Маємо рухатися зі страховими виплатами швидше, ніж COVID-19. І це стосується не лише тих, хто втратив близьких через бій з пандемією, але й лікарів, які пожертвували своїм здоров’ям», – сказав Зеленський.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який повернувся з відрядження до західних областей України, поінформував, що на Львівщині робитимуть ще 300 тестів на добу для ретельнішого моніторингу ситуації та уникнення черг.

Також він додав, що сьогодні МОЗ вивчає питання забезпечення ліками медзакладів та їхньої готовності до можливої другої хвилі коронавірусу.

Крім того, Степанов повідомив, що розглянуть зміну фінансування пакетів щодо допомоги хворим на COVID-19.

фото: пресслужба Президента