Лікарням, які борються з COVID-19, вже виплатили понад мільярд гривень

Національна служба здоров'я за півтора місяця виплатила лікарням понад 1 млрд гривень за надання допомоги пацієнтам з COVID-19.

Про це на брифінгу поінформувала голова Національної служби здоров'я Оксана Мовчан, повідомляє кореспондент Укрінформу

"НСЗУ, за ці півтора місяця з моменту укладання контрактів і затвердження відповідної постанови уряду, виплатила понад 1 млрд гривень за надання допомоги пацієнтам з коронавірусом або з підозрою на нього", - сказала Мовчан.

Вона зазначила, що НСЗУ здійснює платежі на рахунок лікарень, і потім головний лікар має виплатити заробітну платню лікарям та медичному персоналу, який працює в його лікарні. За її словами, кошти виплачуються за екстрену медичну допомогу, послуги мобільних бригад та лікування в стаціонарах.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 квітня в Україні розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.

Станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий.