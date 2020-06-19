Медикам підвищать зарплату з 1 вересня - Степанов

З 1 вересня медпрацівникам спеціалізованих та високоспеціалізованих медзакладів підвищать зарплату

Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Було прийнято рішення , починаючи з 1 вересня, щоб це було системне рішення, буде підвищена заробітна плата всім лікарям, медичним сестрам, молодшому та середньому медперсоналу, ті хто працюють в лікарнях, спеціалізованих , високоспеціалізованих, тобто всі ті, які повинні були почати отримувати більшу заробітну плату, починаючи з 1 квітня”, - сказав Степанов.

Він додав, що виплати лікарям, що працюють з COVID-19 за квітень та травень пройшли, після укладення лікарнями договорів з НСЗУ по 4 пакетам по лікуванню COVID-19.

Він повідомив також, що 19 червня засіданні уряду буде винесено постанову щодо спрямування 4,5 млрд грн на підтримку тих лікарень, які отримали в цьому році фінансування менше, ніж в минулому році.