В Україні кількість хворих на COVID-19 медиків перевищила шість тисяч

Станом на 22 червня в Україні зареєстровано 6 046 випадків захворювання на COVID-19 серед медичних працівників.

Про це на брифінгу 22 червня сказав міністра охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом за весь час пандемії захворіла 37 241 людина, з яких 2 735 дітей та 6 046 медпрацівників", - сказав Степанов.

За добу на COVID-19 захворіла 681 людина, з них 45 дітей та 48 медпрацівників. Госпіталізовано 138 осіб.

За даними Центру громадського здоров’я, одужали 3657 медпрацівників.

Всього за минулу добу було проведено 7 831 тест, з яких 6 131 — методом ПЛР, та 1700 ІФА-тестувань.