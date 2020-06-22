Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 9 мільйонів

Станом на ранок 22 червня у світі зареєстровано 9 046 215 випадків коронавірусу, зокрема 470 703 летальних випадків та 4 838 359 одужання.

Про це свідчать дані Worldometer.

Сьогодні у світі зареєстрували 7 278 нових випадків, з них 5 343 припадає на Мексику (180 545 всього). Там же загинула найбільша кількість людей за добу — 1 044 із 1 099 глобально.

У США на сьогодні 2 356 657 випадків коронавірусу, з них 122 247 летальних і 980 355 випадок одужання.

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У Бразилії — 1 086 990 випадків COVID-19, зокрема 50 659 людини загинули і 579 226 одужали.