В Україні коронавірус забрав життя 43 медиків - Зеленський

В Україні загинуло 43 медики від COVID-19, українці мають пам'ятати про це і дбати про засоби особистого захисту під час карантину заради медичних працівників.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеопривітанні з нагоди Дня медичного працівника, що викладено на сторінці глави держави у Facebook.

"В Україні 43 медичні працівники загинули, протидіючи COVID-19. Наразі кожен лікар теж фактично перебуває на передовій, воюючи за наше здоров'я та життя. Українські медики прирівняні до українських військових, які захищають Україну на сході. І родини загиблих лікарів у недалекому майбутньому мають отримати відповідні компенсації. Хоча, звісно, ніякі гроші не повернуть родинам їх рідних", - сказав Президент.

У зв'язку з цим він звернувся до всіх українців - не забувати, що ці медики загинули, захищаючи нас, а тому кожен має тимчасово приборкати свої бажання позасмагати на пляжі, повеселитися на концерті, покричати на площі, потанцювати в нічному клубі. "Сьогодні кожен з нас може привітати українських медиків. І для цього потрібно зовсім небагато. Просто не бути байдужим. Носити маски, зберігати дистанцію. Бути пильним, щоб бути здоровим. Повірте, що для наших лікарів це буде найкращим подарунком", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні відзначають День медичного працівника. Це професійне свято встановлене згідно з Указом Президента від 3 червня 1994 року і відзначається щорічно, в третю неділю червня.

Станом на 21 червня в Україні лабораторно підтверджені 36 560 випадків COVID-19, за добу - 735 нових.