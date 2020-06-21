Зеленський запевнив, що не допустить закриття лікарень та звільнення медиків

Президент України Володимир Зеленський привітав українських медиків з Днем медичного працівника.

Відео з привітанням оприлюднено на сторінці Президента у Facebook.

"Сьогодні в Україні відзначається День медичного працівника. Офіційно цей день не має такого статусу, але, на мою думку, це насправді державне свято. І для кожного громадянина сьогодні ніби день народження дуже близької людини, українського лікаря, який завжди готовий прийти на допомогу, захистити та врятувати твоє життя. Я вітаю всіх медичних працівників України з професійним святом", - сказав глава держави.

Він нагадав, що підписав Указ про відзначення нагородами 122 медиків. Ці люди, за його словами, лише маленька частина багатотисячної родини професійних і самовідданих українських лікарів. Зеленський зазначив, що йому прикро, що через карантин не може нагородити їх особисто.

Водночас він висловив впевненість, що саме завдяки медикам Україна здолає коронавірус і в майбутньому Президент не раз зможе зустрітися з ними.

Зеленський також висловив жаль, що в попередні роки держава мало піклувалась про своїх лікарів і з початку епідемії коронавірусу в нас багато чого не було. Однак, саме завдяки лікарям Україна отримала шанс вистояти. За його словами, українські лікарі - це державний скарб, і треба його зберегти.

Президент також нагадав, що за рішенням уряду додатково буде збільшено витрати на медицину на 8 мільярдів гривень. "А отже всі медичні заклади, які через стару медичну реформу опинилися на межі закриття, будуть дофінансовані і збережені", - сказав він.

За його словами, 1,2 млрд грн буде спрямовано на екстрену медичну допомогу, а з 1 вересня усім медичним працівникам буде підвищено заробітну плату на 25, 50 і 70 відсотків залежно від їх категорій. "Це тільки перші кроки і той мінімум, який сьогодні ми можемо зробити, аби хоч трішки віддячити за вашу працю", - наголосив Зеленський.

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Президент також запевнив, що не допустить закриття в Україні лікарень і втрати медиками робочих місць.

"Як і обіцяв, я не допущу закриття лікарень. Не допущу того, щоб лікарі втрачали роботу та шукали кращої долі за кордоном. Я був, є і буду, в хорошому сенсі слова, лобістом інтересів кожного українського медика. І зроблю все, щоб ви отримували захист, повагу і гідну оплату за свою роботу", - сказав Президент.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні відзначають День медичного працівника. Це професійне свято встановлене згідно з Указом Президента від 3 червня 1994 року і відзначається щорічно, в третю неділю червня.