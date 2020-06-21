Шмигаль і Разумков привітали українських медиків із професійним святом

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітали українських медиків з їх професійним святом.

Про це Шмигаль написав у Telegram.

«День медичного працівника можуть назвати своїм святом не лише дипломовані лікарі, але й багато інших людей, яким фахівці в білих халатах подарували їхній другий день народження. Зі святом вас, шановні медпрацівники», - написав він.

Прем’єр наголосив, що життя - це безцінний дар, «але інколи тільки лікарі здатні подарувати нам його вдруге».

Він уточнив, що українські лікарі і є «тією справжньою елітою — сформованою, а не призначеною — на яку спирається кожне суспільство, і наше зокрема; саме еліта завжди першою йде на війну проти біди, піддаючи своє життя небезпеці».

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«Сьогоднішня наша війна — це не тільки агресія на Сході, це також і боротьба із епідемією коронавірусу. Дякую усім медпрацівникам за те, що вони роблять наше суспільство людяним, здоровим, захищеним», - зазначив Шмигаль.

Разумков у Facebook написав, що робота медичного персоналу завжди була і залишається однією з головних для держави, адже без здорової нації не буде здорової країни.

«Робота лікаря, фельдшера, медичного персоналу завжди була і залишається однією з головних для держави, адже без здорової нації не буде здорової країни. Дякую за ваш щоденний самовідданий подвиг, за цілодобову боротьбу за здоров’я та життя українців», - уточнив Разумков.

За його словами, у цей непростий для країни та усього світу час медики сміливо виступили на боротьбу з новими викликами, «і впевнений, що вам вдасться перемогти».

«Успіхів вам у роботі, адже від неї залежить найважливіше - людське життя», - наголосив Разумков.

Сьогодні в Україні відзначають День медичного працівника.