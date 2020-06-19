Кабмін виділив 2,3 мільярда лікарням, які на межі закриття
Таке рішення ухвалено на засіданні уряду 19 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Суть акта — внести зміни до порядку реалізації Програми гарантій медичного обслуговування населення в 2020 році. Передбачається підтримка введення нового пакету до цієї програми, так званого пакету підтримки наших закладів охорони здоров’я, на який ми пропонуємо додати 2 млрд 331 млн грн. Це ті заклади, які залишилися з дефіцитом фінансування в 2020 році порівняно з 2019-им,.. які стали на межі закриття, тому що фінансування стало мінус 50% у 332 закладів”, - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов, доповідаючи з цього питання.
Він уточнив, що йдеться про медзаклади різного - це психіатричні, фтизіатричні, інфекційні районні лікарні.
За словами міністра, зміни почнуть діяти з 1 липня, а фінансування цих медзакладів буде на рівні 2019 року.
Крім того, Степанов додав, що вносяться зміни й до пакетів надання медичних послуг з лікування інсульту та інфаркту. Зокрема, пропонується на лікування інфаркту замість 16 тис. грн виділяти 30 тис. грн, а на лікування інсульту передбачити 26 947 грн замість 19 332 грн.
Пропонується також збільшити ставку за надання екстреної медичної допомоги. Загальна сума, яку додатково планується виділити на екстрену меддопомогу, становить 1 млрд 260 млн грн.