Кабмін виділив 2,3 мільярда лікарням, які на межі закриття

Кабінет міністрів ухвалив зміни до Програми медичних гарантій, якими запроваджується новий пакет для інфекційних, протитуберкульозних, психіатричних, районних лікарень.

Таке рішення ухвалено на засіданні уряду 19 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Суть акта — внести зміни до порядку реалізації Програми гарантій медичного обслуговування населення в 2020 році. Передбачається підтримка введення нового пакету до цієї програми, так званого пакету підтримки наших закладів охорони здоров’я, на який ми пропонуємо додати 2 млрд 331 млн грн. Це ті заклади, які залишилися з дефіцитом фінансування в 2020 році порівняно з 2019-им,.. які стали на межі закриття, тому що фінансування стало мінус 50% у 332 закладів”, - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов, доповідаючи з цього питання.

Він уточнив, що йдеться про медзаклади різного - це психіатричні, фтизіатричні, інфекційні районні лікарні.

За словами міністра, зміни почнуть діяти з 1 липня, а фінансування цих медзакладів буде на рівні 2019 року.

Крім того, Степанов додав, що вносяться зміни й до пакетів надання медичних послуг з лікування інсульту та інфаркту. Зокрема, пропонується на лікування інфаркту замість 16 тис. грн виділяти 30 тис. грн, а на лікування інсульту передбачити 26 947 грн замість 19 332 грн.

Пропонується також збільшити ставку за надання екстреної медичної допомоги. Загальна сума, яку додатково планується виділити на екстрену меддопомогу, становить 1 млрд 260 млн грн.