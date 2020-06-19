Комітет Ради погодив повернення коштів за пробне ЗНО

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив повернення коштів учасникам пробного ЗНО, яке було скасовано через епідеміологічну ситуацію.

Про це на годині запитань до уряду сказала т.в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кошти за пробне ЗНО будуть повернені учасникам. 17 червня уряд затвердив порядок використання коштів. Загальна сума повернення - 52 млн 450 тис. грн. Це рішення було прийнято відповідно до доручення Президента. Сьогодні зранку бюджетний комітет ВР підтримав це рішення і погодив виділення коштів. Повернення коштів відбуватиметься через відділення Приватбанку . Всі учасники пробного ЗНО, які мають картки Приватбанку, отримають смс на номер телефону , який був вказаний при реєстрації і інформації про зарахування коштів. У кого картки немає — отримають смс із повідомленням про те, що в найближчому відділенні банку на них чекає картка з сумою зарахованих коштів", - сказала Мандзій.

Вона також поінформувала, що, через скасування проведення пробного ЗНО, учасники мали змогу пройти тестування онлайн. УЦОЯО відкрив доступ до тестування з усіх предметів, і учасники пробного ЗНО мали змогу пройти тест не тільки з двох предметів, на які вони реєструвалися, а й з усіх інших.

Сервіси УЦОЯО для проходження пробного тестування онлайн будуть доступні до 18 години 19 червня.

Результати пробного тестування учасники отримають до 23 червня.

Як повідомляв Укрінформ, пробне ЗНО, заплановане на 15 та 17 червня і скасоване Кабміном через ситуацію з коронавірусом, можна пройти онлайн. У понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури, а пробне ЗНО з інших предметів було заплановане на 17 червня.

Основна сесія ЗНО в Україні має бути проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.