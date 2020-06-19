Мільйони масок і термометрів: Міносвіти підготувалося до ЗНО з 25 червня

Міністерство освіти та науки повністю підготувало проведення основної сесії зовнішнього незалежного тестування з дотриманням усіх умов безпеки.

Про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді сказала т.в.о міністра освіти і науки Любомира Мандзій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“ЗНО буде відбуватися у безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного державного санітарного лікаря. Зараз у нас все готово для проведення ЗНО з 25 червня по 17 липня”, - сказала Мандзій.

За її словами, для ЗНО закуплено та доправлено в області 3 230 104 медичні маски, 3 250 безконтактних термометрів, 11 630 комплектів для захисту медиків, 104 382 літри антисептиків і 28 100 літрів дезінфікувальних засобів для обробки поверхонь. Загалом, для проведення ЗНО залучено 242 650 працівників і 11 630 медиків.

За даними МОН, 17 областей вже доставили засобі індивідуального захисту та безпечності у всі пункти тестування і готові до перевірки Держпродспоживслужби. Ще 7 областей та місто Київ завершують довезення необхідних засобів 19 червня та 22 червня.

Мандзій наголосила, що готовність пунктів тестування починаючи від 19 червня контролюватиме Держпродспоживслужба згідно зі спеціальним протоколом.

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В.о.міністра зауважила, що розроблено алгоритм прибуття учасників ЗНО до пунктів тестування та правила, за якими вони будуть заходити. Про це повідомлено всіх учасників тестування.

“Ми розробили безпечні алгоритми дій щодо проведення та довезення учасників ЗНО. В особистих кабінетах учасників розміщені відеоінструкції щодо правил проведення, проходження ЗНО, зокрема алгоритм дій для учасника. Всі вони отримали запрошення з визначенням місця та часу входу до пункту тестування", - сказала вона.

Мандзій уточнила, що учасники самостійно або організованим транспортом будуть довезені до пункту тестування, куди вони допускатимуться з 9:50 до 10:50. На вулиці перед пунктом тестування, у коридорах самих пунктів їм необхідно дотримуватися соціальної дистанції. На вході до пунктів тестування всім учасникам ЗНО буде проводитися термометрія та оцінка на наявність ознак гострого респіраторного захворювання. Всі отримають маски та можливість продезинфікувати руки. Після ідентифікації учасник проходить до своєї аудиторії та знову проходить процедуру ідентифікації. Після завершення тестування учасник здає бланк та на виході з пункту тестування викидає використану маску у визначену урну.

Очільниця МОН зауважила, що, за даними міністерства, у 2020 році на основну сесію ЗНО зареєструвалося 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування. Однак після того, як ВР ухвалив закон, який звільняє випускників шкіл від обов'язкового ДПА у формі ЗНО, за словами Манздій, кількість учасників ЗНО зменшиться.

Вона додала, що Український центр оцінювання якості освіти підготував для проведення ЗНО 82 890 аудиторій у 5188 пунктах тестування. Надруковано 1 166 280 зошитів сертифікаційних тестових завдань.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 червня ухвалила президентський закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року".

Він установлює, що у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Водночас, вони мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням.