Гроші за пробне ЗНО почнуть повертати з 1 липня

Кошти, сплачені за пробне ЗНО у закладах освіти, повертатимуть учасникам тестування з 1 липня.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство освіти та науки.

"МОН передасть банку інформацію від регіональних центрів оцінювання якості освіти щодо всіх учасників, які зареєструвалися з 3 по 24 січня 2020 року для проходження пробного ЗНО 2020 та сплатили кошти за участь у ньому. Передбачається, що повернення коштів розпочнеться 1 липня і триватиме до 1 грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО буде витрачено 52 млн 450 тис. грн з фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.

Раніше т.в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій заявила, що кошти учасникам скасованого пробного ЗНО будуть повертати через ПриватБанк.

Як повідомляв Укрінформ, пробне ЗНО, заплановане на 15 та 17 червня, було скасоване Кабміном через ситуацію з коронавірусом. Утім, його можна було пройти онлайн.