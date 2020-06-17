Пробне ЗНО-2020: пройти онлайн-тестування можна з будь-якого предмету

Учасники пробного ЗНО, які зареєструвалися на проходження тестів з української мови й літератури та математики, також можуть пройти онлайн-тестування з будь-якого іншого предмету.

Про це у Facebook повідомляє Український центр оцінювання якості освіти

"Учасник пробного ЗНО-2020 зможе отримати результати за виконання всіх запропонованих нами тестів. Тобто, якщо Ви зареєструвалися для проходження української мови і літератури, а також математики, тепер Ви зможете пройти тестування з фізики, хімії, географії та будь-якого іншого навчального предмету, а потім дізнатися свої результати", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Український центр оцінювання якості освіти за допомогою своїх сервісів дає змогу пройти зареєстрованим учасникам пробного ЗНО онлайн-тестування. Доступ до сервісів УЦОЯО триватиме до 18 години 19 червня.