Степанов назвав поведінку українців щодо карантинних обмежень “анархією”

Міністр охорони здоров`я Максим Степанов назвав поведінку українців з точки зору дотримання правил карантину “анархією”.

Про це він сказав в ефірі програми “Право на владу”.

“Головне, щоб ми припинили це зростання (захворюваності на COVID-19 — ред.) — це треба задуматися і дотримуватися тих рекомендацій міністерства, які даються. Тому що , вибачте, та анархія, яка відбувається з точки зору дотримання правил... треба подивитися на вулиці, що відбувається в наших ресторанах, клубах, барах, що відбувається на пляжах в Одесі, достатньо важко говорити, що в такий спосіб ми можемо стримувати розповсюдження коронавірусної хвороби”, - сказав Степанов.

За його словами, громадяни мають звернути увагу на те, що захворюваність на COVIDD-19 зростає, зростає кількість госпіталізованих та кількість померлих.

Водночас, за його словами, існують певні законодавчо встановлені інструменти контролю за дотриманням обмежувальних заходів, які є у Національної поліції, Держпродспоживслужби.

Також, за його словами, МОЗ контролює ситуацію щодо надання медичної допомоги при захворюванні на COVID-19, аналізує статистичну інформацію, на основі чого і пропонуються зміни в адаптивному карантин.

Як повідомляв Укрінформ, 18 червня в Україні встановлений своєрідний "антирекорд" по кількості захворілих на добу - 829 осіб. Загалом з почтаку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 34 063 людини.