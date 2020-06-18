За місяць захворюваність на COVID-19 збільшилася на 80%

У період з 18 травня по 18 червня показник захворюваності на COVID-19 збільшився на 80%.

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Станом на 18 червня в Україні показник захворюваності на COVID-19 склав 81,3 на 100 тис. населення. Показник летальності — 2,8%. Для порівняння, станом на 18.05 показник захворюваності на COVID-19 склав 45,1 на 100 тис. населення. Показник летальності — 2,9%. Приріст підтверджених хворих за добу у порівнянні з попередньою склав +4,7%", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ також поінформували, що серед 966 летальних випадків станом на 18 червня 78,2% пацієнтів мали серцево-судинні захворювання; 21,7% — цукровий діабет; 13,1% — захворювання легень; 10,5% — захворювання нирок; 8,2% — новоутворення; 6,4% — неврологічні захворювання; 5,3% — захворювання печінки; 11,5% — інші види захворювань.

У ЦГЗ нагадали, що навіть в умовах послаблення карантину необхідно дотримуватися правил фізичного дистанціювання, особистої та респіраторної гігієни.

Фізична дистанція особливо важлива для людей, які мають вищий ризик ускладнень від COVID-19 (вік понад 50 років, наявність супутніх захворювань).

За даними ЦГЗ, на 18 червня (станом на 9:00) в Україні 34 063 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 966 летальних, 15 447 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 829 нових випадків. Загалом проведено 530 442 тестування методом ПЛР.