З березня кількість тестувань на COVID-19 зросла у 200 разів - Ляшко

В Україні з березня кількість тестувань на COVID-19 зросла в 200 разів.

Про це на брифінгу заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Україні кількість тестувань у порівнянні з березнем (перший випадок COVID-19 в Україні був лабораторно підтверджений в березні - ред.) зросла в 200 разів. Раніше ми проводили 300-400 тестів на тиждень, сьогодні - 12 тис. ПЛР тестів у день. Сьогодні (18 червня - ред.) ми провели 12 тис. ПЛР тестів та 8 тис. ІФА тестувань, тобто проводимо на добу вже близько 20-25 тис. тестувань", - зазначив Ляшко.

Він наголосив, що зараз ПЛР-тестування проводять 69 лабораторій, з початку пандемії в Україні лише 3 лабораторії робили ПЛР-тестування, ІФА-тестування зараз проводять 159 лабораторій.

Головний держсанлікар нагадав, що було виділено та перераховано для лабораторних центрів МОЗ, в яких проводять тестування, 600 млн грн, з них майже половина йде на лабораторне обладнання та закупівлю ПЛР-тестів.

За даними ЦГЗ, на 18 червня (станом на 9:00) в Україні 34 063 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 966 летальних, 15 447 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 829 нових випадків. Загалом проведено 530 442 тестування методом ПЛР.