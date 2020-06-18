Прихильники Порошенка прийшли на Банкову

Прихильники експрезидента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка прийшли під Офіс глави держави на Банкову.

Висловити своє обурення нинішньому Президенту Володимиру Зеленському учасники акції вирішили після засідання Печерського райсуду Києва, який обирав Порошенку запобіжний захід, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Прихильники Порошенка прийшли до Офісу Президента / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

“Зеленський, коли балотувався на пост Президента, казав, що буде виправляти що було погане і продовжувати розвивати все, що було добре. Армія - це добре. Мова - це ще краще. Віра - це святе. І перше, з чим почав розправлятися Зеленський - це з армією, мовою і вірою... І виявляється, зараз проти Порошенка порушують справу за те, що він у Москви відбив вкрадену у 16 столітті українську церкву. Тепер за це, виявляється, кримінальні справи, за те, що ми повертаємо духовну безпеку”, - сказала народний депутат від “Європейської солідарності” Софія Федина.

“Переслідування Порошенка - це зупинка нашої євроатлантичної інтеграції. Переслідуючи Порошенка, свідомо чи несвідомо, Зеленський, зокрема, зупиняє шлях України до ЄС і НАТО. Вимагаємо від Зеленського зупинити політичні репресії в Україні”, - сказав народний депутат від “ЄС” Андрій Парубій.

Серед присутніх на акції - народні депутати Михайло Забродський, В’ячеслав В’ятрович та інші.

По дорозі до ОП громадяни зупинилися на вулиці Алея Героїв Небесної сотні і помолилися там за пам'ять тих, хто загинув у період подій Революції гідності.

Люди скандували “Слава Україні”, “Порошенко”, “Майдан живе”, “Слуга виходь - народ прийшов” тощо.

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Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва відклав до 1 липня розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Порошенку.

Офіс генпрокурора звинувачує Порошенка у тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного призначення на посаду заступника голови СЗР Сергія Семочка.