Суд відклав обрання запобіжного заходу Порошенку на 1 липня

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Павло Вовк відклав на 1 липня розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Петру Порошенку.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні у четвер, 18 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Суд ухвалив відкласти розгляд клопотання на 14-ту годину 1 липня", - оголосив суддя.

Перед цим суддя Вовк задовольнив клопотання прокурора про зміну раніше підготовленого клопотання з обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Суддя хотів надати час захисту на ознайомлення зі зміненим клопотанням Офісу генпрокурора, проте адвокати відмовилися. Тоді суддя переніс судове засідання, на якому мають уже по суті розглянути клопотання прокурора.

Як повідомлялося, прокурор ОГП 18 червня заявив у Печерському райсуді столиці клопотання про обрання Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

"…Петро Порошенко є народним депутатом і повинен відвідувати засідання Верховної Ради і спілкуватися з виборцями. Тому прокуратура просить застосувати до Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - сказав прокурор.

Такий запобіжний захід прокуратура попросила застосувати до Порошенка на весь термін досудового розслідування – до 10 липня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор Ірина Венедіктова просила суд відкласти розгляд клопотання про обрання запобіжному Порошенку у зв'язку зі смертю його батька.

Водночас адвокат Ілля Новіков заявив, що Порошенко виступає проти перенесення суду, оскільки про смерть батька було відомо іще 16 червня і прокуратура не повідомила захист про подання клопотання про перенесення суду, тому похорон уже організований на 19 червня.