Прокурор просить суд обрати Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Прокурор Офісу генпрокурора заявив у Печерському райсуді столиці клопотання про обрання п'ятому президенту Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До Печерського райсуду було подане клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Разом з тим на підставі Конституції, регламенту Верховної Ради Петро Порошенко є народним депутатом і повинен відвідувати засідання Верховної Ради і спілкуватися з виборцями. Тому прокуратура просить застосувати до Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - сказав прокурор.

За його словами, дане клопотання погоджене з генпрокурором.

Такий запобіжний захід прокуратура просить застосувати до Порошенка на весь термін досудового розслідування - до 10 липня 2020 року.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 18 червня має розглянути клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Порошенку.

Слідчі ДБР мали намір клопотати про обрання експрезиденту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Раніше також повідомлялося, що генпрокурор Ірина Венедіктова просила суд відкласти розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку у зв'язку зі смертю його батька.

Водночас адвокат Ілля Новіков заявив, що Порошенко виступає проти перенесення суду, оскільки про смерть батька було відомо ще 16 червня і прокуратура не повідомила захист про подання клопотання про перенесення суду, тому похорон уже організований на 19 червня.

16 червня помер батько п'ятого Президента України, громадський та політичний діяч Олексій Порошенко.