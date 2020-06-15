Стерненко з активістами провели акцію під будинком Венедіктової

Активіст Сергій Стерненко разом з іншими активістами влаштували акцію біля будинку генпрокурора Ірини Венедіктової в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під помешканням на вулиці Круглоуніверситетській, де проживає генпрокурор, перебували кілька сотень учасників акції.

Стерненко під будинком Венедіктової. Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Стерненко раніше заявляв, що він їде до генпрокурора, щоб запитати у неї, як йому виконувати ухвалу суду, якою його відправили під домашній арешт за адресою прописки, а це - військова частина в Одесі, і його туди не пустять.

Активіст заявив, що має номер телефону генпрокурора, і кілька разів намагався їй додзвонитися, але йому не відповідали.

Потім він зазначив, що "варто пройтися до Офісу Президента... пройтися до дому Зеленського".

Стерненко на Банковій. Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Водночас він повідомив, що зранку у Шевченківському райсуді Києві будуть призначати нове судове засідання у зв’язку із неможливістю виконати ухвалу суду щодо запобіжного заходу.

"Виявляється, що зранку вони будуть призначати нове судове засідання у зв’язку з неможливістю виконати це судове рішення. О 8:00 мають визначити, хто і коли розглядатиме це клопотання", - сказав Стерненко.

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Нагадаємо: 15 червня Шевченківський райсуд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду вказано «військову частину в Одесі», за місцем прописки, але його «туди не пускають, бо це режимний об’єкт».

«Цю ухвалу неможливо виконати", - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть "просити утримання під вартою".

Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

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Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.