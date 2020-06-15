Суд відправив Стерненка під домашній арешт

Шевченківський районний суд Києва обрав Сергієві Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Про це оголосив слідчий суддя Володимир Бугіль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У задоволенні клопотання щодо взяття Стерненка на поруки відмовити. Клопотання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку у вигляді домашнього арешту - задовольнити", - сказав Бугіль.

Після рішення суду Стерненко почав вигукувати, що суддя не уточнив, де йому перебувати під домашнім арештом. Коли присутні у залі сказали, що за місцем прописки, він відповів, що не може відбувати домашній арешт у військовій частині у Одесі, «куди його навіть не пускають».

Прокурор у коментарі журналістам заявив, що готовий до апеляції сторони захисту.

Стерненко ж заявив, що апеляція «безперечно, буде».

Його адвокат зазначив, що прокурор в клопотанні вказував іншу адресу для відбування Стерненком домашнього арешту, тому потрібно, щоб суд пояснив, де його підзахисний має перебувати.

Після оголошення рішення суду активісти під установою почали скандувати «Ганьба», вони запалюють червоні фаєри.

Як повідомлялося, Шевченківський суд 12 червня розпочав, а 15 червня продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку.

Йому 11 червня було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.