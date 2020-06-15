Поліція відпустила активістів, яких затримала під Шевченківським судом – Стефанишина

З райвідділу поліції відпустили активістів, яких раніше затримали під Шевченківським райсудом, де у понеділок продовжують обирати запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

Про це у Facebook повідомила народний депутат Ольга Стефанишина.

«Alexander Kiriakov (чоловік, якого, за даними ЗМІ, били правоохоронці на акції під судом – ред.), ветеран війни і аспірант КНУ щойно вийшов з райвідділу поліції. Всі активісти сьогоднішнього свавілля правоохоронців на волі», - написала Стефанишина.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський суд продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку. Під судом – кілька сотень активістів, які прийшли на підтримку Стерненка.

Раніше, 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Пізніше його захист повідомив, що клопотання з обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Стерненко – активіст з Одеси, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського «Правого сектора».

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Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

Загалом у 2018 році на Стерненка в Одесі було скоєно три замахи.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через «необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції».

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.