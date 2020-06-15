Дорогу біля Шевченківського суду розблокували

Активісти, які прийшли під Шевченківський районний суд підтримати активіста Сергія Стерненка, якому обирають запобіжний захід, розблокували дорогу неподалік суду.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Автошлях люди впродовж години перекривали через те, що не могли підігнати під будівлю суду автомобіль із гучномовцем. При цьому рух громадського транспорту не блокувався.

Наразі активістам вдалося підігнати авто під паркан неподалік будівлі суду.

Вони скандують «Стерненко», виголошують промови за допомогою гучномовця. Під судом присутні, зокрема, лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук, доцент Федір Лапій і народний депутат Марія Мезенцева («Слуга народу»).

Сам активіст виступає зараз у суді.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський суд продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку.

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Йому 11 червня було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.