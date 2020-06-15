Після сутичок під Шевченківським судом відсторонили двох поліцейських

Після сутичок під Шевченківським районним судом, де наразі обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, двох поліцейських відсторонено від займаних посад.

Про це на брифінгу повідомив очільник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Крищенко нагадав, що за фактом сутичок під судом п'ятьох осіб було доправлено до райуправління поліції: одного – після конфлікту з журналісткою одного з телеканалів, інші четверо заважали поліцейським, коли вони намагалися припинити цей конфлікт.

«Ми бачили це фото (коли правоохоронці били людину, що лежала на землі – ред.). За цими фото я призначив службову перевірку, двох поліцейських відсторонено. Ця людина, яка була на фото, вона була доставлена до управління, і ця людина звернулася за медичною допомогою. Зафіксували садна – це те, що відомо на теперішній час. Результати службової перевірки ми направимо до ДБР», - сказав Крищенко.

За його словами, двоє відсторонених поліцейських – з поліції саме Києва, з одного з полків спецпризначення.

Очільник поліції Києва уточнив, що стосовно тих осіб, які нападали на журналістів, були складені адмінпротоколи щодо хуліганства і невиконання законних вимог працівників поліції.

«Також ми внесли кримінальне провадження за статтею 171 ККУ - перешкоджання журналістській діяльності, і будемо працювати з журналісткою. Якщо буде заява, якщо буде відео, ми зможемо потім дії цієї людини кваліфікувати у кримінальній площині (мова йде про ймовірну додаткову кваліфікацію або перекваліфікацію провадження – ред.). Поки внесено за фактом перешкоджання», - уточнив Крищенко.

Він зазначив, що під Шевченківським судом на охорону порядку задіяно 400-450 правоохоронців, - це поліція разом з Нацгвардією, а також тут є судова охорона, яка виконує свої окремі функції з охорони порядку, підтримання порядку в судовому засіданні і всередині суду.

За його словами, окрім одного постраждалого чоловіка, якого доправили до райуправління поліції з-під Шевченківського суду, і який звернувся потім по меддопомогу, «наскільки мені відомо, ніхто більше не звернувся».

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський суд продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку. Під судом – кілька сотень активістів, які прийшли на підтримку Стерненка.

Раніше, 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Пізніше його захист повідомив, що клопотання з обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Стерненко – активіст з Одеси, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського «Правого сектора».

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

Загалом у 2018 році на Стерненка в Одесі було скоєно три замахи.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через «необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції».

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.