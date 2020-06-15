У "Голосі" кажуть, що поліція мало не побила їх депутата та порвала сорочку

Поліція під приміщенням Шевченківського районного суду міста Києва, де триває обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку, напала на народного депутата із фракції "Голос" Романа Лозинського.

Про це журналістам повідомив прессекретар "Голосу" Ярема Дух.

"Кілька хвилин тому під будівлею суду була спроба побити народного депутата Романа Лозинського. Це сталося тому, що із зали суду вийшли кілька наших нардепів і пробували дізнатися, чому почали затримувати активістів. І коли Лозинський підійшов до кордону поліції та попросив пропустити, працівники поліції почали брутально його зупиняти, розірвали йому сорочку, а на обличчі Романа залишилися сліди до крові. І зараз Роман пише заяву про це свавілля представникам патрульної поліції", - прокоментував Дух.

Водночас голова партії "Голос" Кіра Рудик на своїй сторінці у Facebook заявила про вимогу розпочати "розслідування інциденту, з'ясування відповідальних за напад та суворе покарання винних".

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня під будівлею Шевченківського районного суду Києва, де обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, сталася нова сутичка.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський суд продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку. Під судом – кілька сотень активістів, які прийшли на підтримку Стерненка.

Раніше, 11 червня, в Головному слідчому управлінні Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Пізніше його захист повідомив, що клопотання з обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Стерненко – активіст з Одеси, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського «Правого сектора».

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

Загалом у 2018 році на Стерненка в Одесі було скоєно три замахи.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через «необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції».

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.

фото: Facebook Kira Rudik