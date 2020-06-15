“Голос” збиратиме підписи за позачергове засідання Ради щодо відставки Авакова

Депутатська фракція політичної партії “Голос” планує зібрати підписи задля ініціювання позачергового засідання Верховної Ради для розгляду проєкту постанови №3606 “Про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України”.

Про це заявив заступник голови фракції Ярослав Железняк 15 червня під час погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Саме тому фракція “Голос” сьогодні звернеться до вас, пане голова парламенту, з вимогою надати підписні листи для ініціювання позачергового засідання, на якому ми будемо ставити лише одне питання — це постанова про звільнення пана Авакова. Колеги, нам потрібно буде 150 підписів, я сподіваюсь, що в цьому випадку всі фракції опозиції поставлять свої підписи під цієї постановою”, — сказав Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Авакова. Ініціаторами відповідного документа № 3606 виступили понад 50 народних депутатів із фракцій партій "Голос", "Слуга народу", "Європейська солідарність". Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності планує розглянути проєкт цієї постанови наступного тижня.

У той же день під Верховною Радою активісти провели мітинг за відставку Авакова після подій у Кагарлику та Броварах.

Наприкінці травня затримали двох співробітників поліції Кагарлика за підозрою у згвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали в поліцію як свідка. Після цього Кагарлицьке відділення поліції розформували, а його керівництво відсторонили від виконання службових обов'язків.

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Крім того, вранці 29 травня в м. Броварах серед житлових будинків виникла стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. На сьогодні 44 учасникам конфлікту у Броварах повідомлено про підозру, 31 особу заарештовано, 8 - під домашнім арештом.