Шмигаль похвалив роботу Авакова під час кризи

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков демонструє правильний досвід та підхід в управлінні кризою.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У кризовій ситуації, в тих процесах, в яких ми перебуваємо, я абсолютно розумію, що нам не можна розмінюватися на якісь політичні речі. Нам треба управляти кризами, які у нас сьогодні виникли. Не одна криза, а цілий ряд криз. Аваков в управлінні кризою демонструє хороший досвід, хороші якості", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що на сьогодні МВС об'єднує в собі і Службу з надзвичайних ситуацій, і Прикордонну службу, і поліцію, які стоять на забезпеченні стабільної ситуації в Україні.

Він додав, що станом на сьогоднішній день Верховна Рада прийняла звіт Авакова, і зауважень до нього не було висловлено.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Авакова. Ініціаторами відповідного документа № 3606 виступили понад 50 народних депутатів із фракцій партій "Голос", "Слуга народу", "Євросолідарність". Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності планує розглянути проєкт цієї постанови наступного тижня.

У той же день під Верховною Радою активісти провели мітинг за відставку Авакова після подій у Кагарлику та Броварах.