Стерненко їде до Венедіктової питати, як виконувати ухвалу щодо домашнього арешту

Стерненко їде до Венедіктової питати, як виконувати ухвалу щодо домашнього арешту

Укрінформ
Активіст Сергій Стерненко заявив, що їде під будинок генпрокурора Ірини Венедіктової запитати її, як виконувати ухвалу Шевченківського районного суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це він написав у Facebook.

"Їдемо до Ірини Венедіктової на Круглоуніверситетську 18\2. Будемо питати, як виконувати це ідіотське рішення суду", - зазначив Стерненко.

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Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський райсуд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду вказано «військову частину в Одесі», за місцем прописки, але його «туди не пускають, бо це режимний об’єкт».

"Цю ухвалу неможливо виконати", - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть "просити утримання під вартою".

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Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

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