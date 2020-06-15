Захист Стерненка клопотатиме про виправлення описки щодо місця відбування домашнього арешту

Захист Стерненка клопотатиме про виправлення описки щодо місця відбування домашнього арешту

Укрінформ
Захист активіста Сергія Стерненка готує два клопотання до Шевченківського райсуду – про роз’яснення ухвали суду, якою Стерненка відправили під домашній арешт, і клопотання щодо виправлення описки щодо місця відбування домашнього арешту активістом.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив захисник активіста Віталій Коломієць.

«Ми ще тут залишаємося і готуємо два документи: клопотання про роз’яснення (ухвалу суду – ред.) і клопотання про виправлення описки (щодо місця відбування домашнього арешту Стерненком – ред.). Поки ми ці два документи не підготуємо, ми не їдемо звідси», - сказав Коломієць.

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Відповідаючи на запитання, адвокат підтвердив, що Стерненко і його захист хочуть змінити місце відбування домашнього арешту на Київ.

"Вони обирають запобіжний захід, щоб Сергій приходив на слідчі дії, а вони відбуваються у Києві. Готуватимемо (клопотання - ред.) найближчим часом, можливо, упродовж години. Ми залишаємося тут і очікуємо, що суддя схаменеться і приїде і розгляне, або будь-хто з чергових суддів Шевченківського районного суду Києва", - зазначив Коломієць.

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Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський районний суд Києва обрав Сергієві Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Стерненко після оголошення ухвали зазначив, що не може відбувати домашній арешт у військовій частині в Одесі, «куди його навіть не пускають», і наголосив, що апеляція «безперечно, буде».

Йому 11 червня було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

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Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

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