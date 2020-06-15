Захист Стерненка клопотатиме про виправлення описки щодо місця відбування домашнього арешту

Захист активіста Сергія Стерненка готує два клопотання до Шевченківського райсуду – про роз’яснення ухвали суду, якою Стерненка відправили під домашній арешт, і клопотання щодо виправлення описки щодо місця відбування домашнього арешту активістом.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив захисник активіста Віталій Коломієць.

«Ми ще тут залишаємося і готуємо два документи: клопотання про роз’яснення (ухвалу суду – ред.) і клопотання про виправлення описки (щодо місця відбування домашнього арешту Стерненком – ред.). Поки ми ці два документи не підготуємо, ми не їдемо звідси», - сказав Коломієць.

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Відповідаючи на запитання, адвокат підтвердив, що Стерненко і його захист хочуть змінити місце відбування домашнього арешту на Київ.

"Вони обирають запобіжний захід, щоб Сергій приходив на слідчі дії, а вони відбуваються у Києві. Готуватимемо (клопотання - ред.) найближчим часом, можливо, упродовж години. Ми залишаємося тут і очікуємо, що суддя схаменеться і приїде і розгляне, або будь-хто з чергових суддів Шевченківського районного суду Києва", - зазначив Коломієць.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський районний суд Києва обрав Сергієві Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Стерненко після оголошення ухвали зазначив, що не може відбувати домашній арешт у військовій частині в Одесі, «куди його навіть не пускають», і наголосив, що апеляція «безперечно, буде».

Йому 11 червня було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

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Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.