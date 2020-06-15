Стерненко просить суд не обирати йому жодного запобіжного заходу

Сергій Стерненко заявив, що коли на нього напали двоє людей, він просто відмахувався від них, намагаючись захистити себе і свою дівчину.

Про це активіст сказав у Шевченківському районному суді Києва, де йому обирають запобіжний захід, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я почав захищатися і завдавати нападникам ударів ножем одразу після того, як отримав два удари в голову від них. Приблизно в той же період часу вони мені поранили руку. Коли на мене напали, я дуже швидко, хаотично, не бачачи, куди навіть завдаю ударів і чи завдаю їх, відмахувався від них, щоб не дати їм мене вбити або покалічити, або вбити чи покалічити мою дівчину», - стверджує Стерненко.

Він уточнив, що біг за тим маршрутом, яким тікав один з нападників, Іван Кузнєцов, щоб затримати його, а коли наздогнав, той упав на землю. Стерненко викликав йому "швидку".

Активіст зауважив, що до провадження, у якому він є потерпілим, було долучено дві психологічні експертизи, «у яких встановлено, що навіть на момент, коли він намагався переслідувати, він міг перебувати ще в стані необхідної оборони і ще сприймав загрозу для свого життя та здоров’я аж до того моменту, поки його не забрала швидка медична допомога».

Стерненко уточнив, що не наближався до Кузнєцова ближче ніж за кілька метрів.

«Він зі мною розмовляв і просив викликати «швидку», і сказав у відповідь на запитання: «Чому ви напали на мене?», що «ми помилилися». Що спростовує доводи обвинувачення, що Кузнєцов помер дуже швидко (після поранень – ред.)», - зазначив активіст.

За його словами, після того, як він викликав Кузнєцову «швидку», помітив у себе кровотечу, намагався самотужки перев’язати руку, але вона не слухалась, і він попросив перехожого допомогти йому зупинити кровотечу.

«Якби я хотів вчинити умисне вбивство, то хіба став би вмикати трансляцію, щоб розповісти про те, що відбулося, хіба став би викликати йому (Кузнєцову – ред.) швидку медичну допомогу?» - заявив Стерненко.

Активіст попросив суддю не обирати йому жодного запобіжного заходу і наголосив, що повідомлення про підозру йому було явно необґрунтованим.

Після виступу присутні у суді йому аплодували.

Суд після цього перейшов до дослідження письмових доказів.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський суд продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку.

Йому 11 червня було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.