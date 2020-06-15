Захист запевняє, що Стерненко не втече

Активісти, які прийшли під Шевченківський районний суд підтримати Сергія Стерненка, перекрили дорогу неподалік.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Активісти, зокрема, вимагають, щоб на площу біля суду пропустили автомобіль з гучномовцем. Вони також палять фаєри.

Поряд перебувають медики.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський суд продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку. Підтримати його ждо суду прийшло кількасот людей.

11 червня Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.