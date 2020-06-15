Справа Стерненка: у суді виступили Супрун, Жемчугов і Балух

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун, колишній політв'язень Володимир Балух, Герой України Володимир Жемчугов та ряд народних депутатів висловили бажання узяти активіста Сергія Стерненка на поруки.

Про це вони заявили у Шевченківському районному суді, де Стерненку обирають запобіжний захід, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Супрун на засіданні суду сказала: «Я знаю Сергія як розумну і чесну людину, яка бореться за справедливість, яку багато років переслідують за його активізм. Я знаю, що Сергій завжди ходить на всі свої суди, він не нехтує своїми зобов’язаннями, і думаю, що так само від буде ходити на всі свої засідання і далі. Я готова взяти його на поруки».

Аналогічне бажання висловили також народні депутати Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ольга Стефанишина, Роман Костенко, Кіра Рудик, Марія Іонова, Роман Лозинський.

Раніше, у п’ятницю, таке бажання висловила і народний депутат Яна Зінкевич.

Про готовність узяти Стерненка на поруки заявили колишній полонений Герой України Володимир Жемчугов, колишній бранець Кремля Володимир Балух та інші особи.

Загалом суд допустив до поручительства щодо Стерненка 14 осіб.

Депутат Юрчишин раніше повідомляв, що Стерненка хочуть узяти на поруки до 200 осіб.

До цього суд на засіданні розглядав відеоматеріали, про які заявляв захист.

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський суд продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку. Кількасот активістів прийшли до суду підтримати Стерненка.

11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.